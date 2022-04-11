https://ria.ru/20220411/pakistan-1782964267.html
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики - РИА Новости, 11.04.2022
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Отстранение Имрана Хана с поста премьер-министра Пакистана не повлияет на отношения Исламабада с Москвой, а двусторонние связи продолжат укрепляться, заявил РИА РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:56
2022-04-11T17:56
2022-04-11T18:04
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Отстранение Имрана Хана с поста премьер-министра Пакистана не повлияет на отношения Исламабада с Москвой, а двусторонние связи продолжат укрепляться, заявил РИА Новости председатель комитета по планированию, развитию и специальным инициативам сената (верхней палаты парламента) страны Салим Мандвивалла.Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф."Наши отношения с Россией будут продолжать укрепляться, и я чувствую, что отсутствие Имрана Хана на посту премьер-министра не повлияет на наши отношения с Россией", - сказал Мандвивалла.Сенатор также отметил, что внешняя политика Пакистана после назначения нового премьер-министра останется неизменной."Мы не ожидаем каких-либо изменений в параметрах нашей внешней политики. США были важным партнером Пакистана. У нас есть совпадение мнений по многим вопросам. Мы нуждаемся друг в друге для сохранения и продвижения наших стратегических интересов", - сказал он.Мандвивалла добавил, что Исламабад имеет тесные стратегические и экономические связи с Пекином, отметив, что балансирование между мировыми державами, развитие "тесных отношений сотрудничества" как с Китаем, так и с Соединенными Штатами входит в долгосрочную внешнеполитическую повестку Пакистана."Мы хотели бы улучшить отношения со всеми нашими соседями, включая Индию. У нас прочные отношения со всеми ближневосточными странами. Европа была отличным партнером. Мы хотели бы укрепить наши отношения со всеми европейскими странами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220411/pakistan-1782912382.html
https://ria.ru/20220410/golosovanie-1782727180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, сша, индия, имран хан
17:56 11.04.2022 (обновлено: 18:04 11.04.2022)
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Пакистанский сенатор Мандвивалла заявил, что Исламабад продолжит укреплять связи с Москвой