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Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики - РИА Новости, 11.04.2022
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Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики - РИА Новости, 11.04.2022
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики
Отстранение Имрана Хана с поста премьер-министра Пакистана не повлияет на отношения Исламабада с Москвой, а двусторонние связи продолжат укрепляться, заявил РИА РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:56
2022-04-11T18:04
в мире
пакистан
россия
сша
индия
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Отстранение Имрана Хана с поста премьер-министра Пакистана не повлияет на отношения Исламабада с Москвой, а двусторонние связи продолжат укрепляться, заявил РИА Новости председатель комитета по планированию, развитию и специальным инициативам сената (верхней палаты парламента) страны Салим Мандвивалла.Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф."Наши отношения с Россией будут продолжать укрепляться, и я чувствую, что отсутствие Имрана Хана на посту премьер-министра не повлияет на наши отношения с Россией", - сказал Мандвивалла.Сенатор также отметил, что внешняя политика Пакистана после назначения нового премьер-министра останется неизменной."Мы не ожидаем каких-либо изменений в параметрах нашей внешней политики. США были важным партнером Пакистана. У нас есть совпадение мнений по многим вопросам. Мы нуждаемся друг в друге для сохранения и продвижения наших стратегических интересов", - сказал он.Мандвивалла добавил, что Исламабад имеет тесные стратегические и экономические связи с Пекином, отметив, что балансирование между мировыми державами, развитие "тесных отношений сотрудничества" как с Китаем, так и с Соединенными Штатами входит в долгосрочную внешнеполитическую повестку Пакистана."Мы хотели бы улучшить отношения со всеми нашими соседями, включая Индию. У нас прочные отношения со всеми ближневосточными странами. Европа была отличным партнером. Мы хотели бы укрепить наши отношения со всеми европейскими странами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220411/pakistan-1782912382.html
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в мире, пакистан, россия, сша, индия, имран хан
17:56 11.04.2022 (обновлено: 18:04 11.04.2022)
 
Пакистан продолжит укреплять связи с Россией, заявили в сенате республики

Пакистанский сенатор Мандвивалла заявил, что Исламабад продолжит укреплять связи с Москвой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС
Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Отстранение Имрана Хана с поста премьер-министра Пакистана не повлияет на отношения Исламабада с Москвой, а двусторонние связи продолжат укрепляться, заявил РИА Новости председатель комитета по планированию, развитию и специальным инициативам сената (верхней палаты парламента) страны Салим Мандвивалла.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф.
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"Наши отношения с Россией будут продолжать укрепляться, и я чувствую, что отсутствие Имрана Хана на посту премьер-министра не повлияет на наши отношения с Россией", - сказал Мандвивалла.
Сенатор также отметил, что внешняя политика Пакистана после назначения нового премьер-министра останется неизменной.
"Мы не ожидаем каких-либо изменений в параметрах нашей внешней политики. США были важным партнером Пакистана. У нас есть совпадение мнений по многим вопросам. Мы нуждаемся друг в друге для сохранения и продвижения наших стратегических интересов", - сказал он.
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Мандвивалла добавил, что Исламабад имеет тесные стратегические и экономические связи с Пекином, отметив, что балансирование между мировыми державами, развитие "тесных отношений сотрудничества" как с Китаем, так и с Соединенными Штатами входит в долгосрочную внешнеполитическую повестку Пакистана.
"Мы хотели бы улучшить отношения со всеми нашими соседями, включая Индию. У нас прочные отношения со всеми ближневосточными странами. Европа была отличным партнером. Мы хотели бы укрепить наши отношения со всеми европейскими странами", - сказал собеседник агентства.
 
В миреПакистанРоссияСШАИндияИмран Хан
 
 
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