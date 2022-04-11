Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента
Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера, свидетельствуют кадры трансляции заседания.
"Мы объявляем, что все уходим в отставку", - заявил Шах Махмуд Куреши, бывший министр иностранных дел и вице-президент "Техрик-и-Инсаф", а также кандидат от партии на выборах премьера.
Хотя имя Куреши останется в бюллетене для голосования, фактически единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф.
В субботу парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.
Позже Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
Накануне голосования по кандидатуре премьера десятки тысяч сторонников Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.