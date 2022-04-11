https://ria.ru/20220411/pakistan-1782912382.html

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента - РИА Новости, 11.04.2022

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:28

2022-04-11T14:28

2022-04-11T14:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера, свидетельствуют кадры трансляции заседания."Мы объявляем, что все уходим в отставку", - заявил Шах Махмуд Куреши, бывший министр иностранных дел и вице-президент "Техрик-и-Инсаф", а также кандидат от партии на выборах премьера.Хотя имя Куреши останется в бюллетене для голосования, фактически единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф.В субботу парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.Позже Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.Накануне голосования по кандидатуре премьера десятки тысяч сторонников Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.

https://ria.ru/20220411/vybory-1782825393.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, имран хан, пакистан, сша