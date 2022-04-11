https://ria.ru/20220411/ostanovki-1782904885.html

В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах

В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах - РИА Новости, 11.04.2022

В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах

Остановки в едином стиле установят на школьных маршрутах в Амурской области, их будет 157, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:55

2022-04-11T13:55

2022-04-11T13:55

амурская область

общество

амурская область

единая россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Остановки в едином стиле установят на школьных маршрутах в Амурской области, их будет 157, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как уточняет правительство Амурской области, все остановки будут выполнены в едином стиле, с инициативой комплексного обустройства остановочных пунктов по школьным маршрутам вышла партия "Единая Россия"."При подвозе детей в школы важно гарантировать безопасность. Мы постоянно обновляем парк школьных автобусов, до конца года установим 157 новых остановок. Все они будут в едином стиле и в школьной тематике, специально разработан проект остановки. За два года обновим 270 остановок. Кроме обновления самих павильонов, специалисты приведут в порядок прилегающие к остановкам территории, к каждой будет проведено освещение. Комфортные и безопасные остановки на школьных маршрутах в регионе станут нормой", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Министерство транспорта и дорожного хозяйства области совместно с муниципальными администрациями провело комиссионную проверку всех остановок, находящихся на пути прохождения школьных автобусов. По результатам обследования на утверждённых 282 школьных маршрутах по пути следования автобуса школьники высаживаются на 613 остановках: капитальный ремонт требуется на 160 из них, также дополнительно необходимо установить 110 павильонов.С 2022 года муниципальные округа и районы получают субсидии от минтранса на обустройство школьных маршрутов автобусными остановками и территорий вокруг них. Места установки новых павильонов определяли специально созданные комиссии, в состав которых вошли представители администрации, ГИБДД, образовательных учреждений и депутатов.

https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html

https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, единая россия, василий орлов (губернатор)