https://ria.ru/20220411/ostanovki-1782904885.html
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах - РИА Новости, 11.04.2022
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах
Остановки в едином стиле установят на школьных маршрутах в Амурской области, их будет 157, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:55
2022-04-11T13:55
2022-04-11T13:55
амурская область
общество
амурская область
единая россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Остановки в едином стиле установят на школьных маршрутах в Амурской области, их будет 157, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как уточняет правительство Амурской области, все остановки будут выполнены в едином стиле, с инициативой комплексного обустройства остановочных пунктов по школьным маршрутам вышла партия "Единая Россия"."При подвозе детей в школы важно гарантировать безопасность. Мы постоянно обновляем парк школьных автобусов, до конца года установим 157 новых остановок. Все они будут в едином стиле и в школьной тематике, специально разработан проект остановки. За два года обновим 270 остановок. Кроме обновления самих павильонов, специалисты приведут в порядок прилегающие к остановкам территории, к каждой будет проведено освещение. Комфортные и безопасные остановки на школьных маршрутах в регионе станут нормой", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Министерство транспорта и дорожного хозяйства области совместно с муниципальными администрациями провело комиссионную проверку всех остановок, находящихся на пути прохождения школьных автобусов. По результатам обследования на утверждённых 282 школьных маршрутах по пути следования автобуса школьники высаживаются на 613 остановках: капитальный ремонт требуется на 160 из них, также дополнительно необходимо установить 110 павильонов.С 2022 года муниципальные округа и районы получают субсидии от минтранса на обустройство школьных маршрутов автобусными остановками и территорий вокруг них. Места установки новых павильонов определяли специально созданные комиссии, в состав которых вошли представители администрации, ГИБДД, образовательных учреждений и депутатов.
https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html
https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, единая россия, василий орлов (губернатор)
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах до конца 2022 года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости.
Остановки в едином стиле установят на школьных маршрутах в Амурской области, их будет 157, сообщил
губернатор региона Василий Орлов.
Как уточняет правительство Амурской области
, все остановки будут выполнены в едином стиле, с инициативой комплексного обустройства остановочных пунктов по школьным маршрутам вышла партия "Единая Россия
".
"При подвозе детей в школы важно гарантировать безопасность. Мы постоянно обновляем парк школьных автобусов, до конца года установим 157 новых остановок. Все они будут в едином стиле и в школьной тематике, специально разработан проект остановки. За два года обновим 270 остановок. Кроме обновления самих павильонов, специалисты приведут в порядок прилегающие к остановкам территории, к каждой будет проведено освещение. Комфортные и безопасные остановки на школьных маршрутах в регионе станут нормой", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области совместно с муниципальными администрациями провело комиссионную проверку всех остановок, находящихся на пути прохождения школьных автобусов. По результатам обследования на утверждённых 282 школьных маршрутах по пути следования автобуса школьники высаживаются на 613 остановках: капитальный ремонт требуется на 160 из них, также дополнительно необходимо установить 110 павильонов.
С 2022 года муниципальные округа и районы получают субсидии от минтранса на обустройство школьных маршрутов автобусными остановками и территорий вокруг них. Места установки новых павильонов определяли специально созданные комиссии, в состав которых вошли представители администрации, ГИБДД, образовательных учреждений и депутатов.