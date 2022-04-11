https://ria.ru/20220411/orvi-1782937490.html

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога - РИА Новости, 11.04.2022

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди совокупного населения ниже эпидпорога на 63,9%, при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:25

2022-04-11T16:25

2022-04-11T16:25

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

орви

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422639_0:14:3087:1750_1920x0_80_0_0_945dac0e2a057fcc11d5a028826c81dc.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди совокупного населения ниже эпидпорога на 63,9%, при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до 6 лет, сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по столице.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 4 по 10 апреля 2022 года соответствует данному периоду года."На четырнадцатой неделе 2022 года показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения и среди взрослого населения старше 15 лет остался на уровне прошлой недели. Наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 0 до 6 лет. При этом наблюдается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет", - говорится в сообщении.Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах населения. Так, среди детей 0-2 лет она ниже на 86,7%, среди детей 3-6 лет ниже на 85,6%, среди детей 7-14 лет - на 79,6%, среди совокупного населения ниже на 63,9%, среди взрослого населения (15 лет и старше) ниже на 40,4%.

https://ria.ru/20220210/retsidiv-1771992424.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви