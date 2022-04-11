https://ria.ru/20220411/orvi-1782937490.html
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога - РИА Новости, 11.04.2022
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди совокупного населения ниже эпидпорога на 63,9%, при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:25
2022-04-11T16:25
2022-04-11T16:25
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди совокупного населения ниже эпидпорога на 63,9%, при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до 6 лет, сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по столице.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 4 по 10 апреля 2022 года соответствует данному периоду года."На четырнадцатой неделе 2022 года показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения и среди взрослого населения старше 15 лет остался на уровне прошлой недели. Наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 0 до 6 лет. При этом наблюдается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет", - говорится в сообщении.Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах населения. Так, среди детей 0-2 лет она ниже на 86,7%, среди детей 3-6 лет ниже на 85,6%, среди детей 7-14 лет - на 79,6%, среди совокупного населения ниже на 63,9%, среди взрослого населения (15 лет и старше) ниже на 40,4%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 64 процента
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди совокупного населения ниже эпидпорога на 63,9%, при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости среди детей до 6 лет, сообщается
на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по столице.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 4 по 10 апреля 2022 года соответствует данному периоду года.
"На четырнадцатой неделе 2022 года показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения и среди взрослого населения старше 15 лет остался на уровне прошлой недели. Наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 0 до 6 лет. При этом наблюдается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах населения. Так, среди детей 0-2 лет она ниже на 86,7%, среди детей 3-6 лет ниже на 85,6%, среди детей 7-14 лет - на 79,6%, среди совокупного населения ниже на 63,9%, среди взрослого населения (15 лет и старше) ниже на 40,4%.