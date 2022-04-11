Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности
Опрос CBS News: 63% жителей США считают, что экономика страны находится в плохой ситуации
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News.
Большинство участников опроса недовольны ростом цен и считают, что власти США делают меньше, чем могли бы, для исправления этой проблемы.
Опрошенные американцы поделились личным опытом: так, 66% говорят, что из-за инфляции они столкнулись с трудностями, а то и "страданиями" и теперь вынуждены сильно экономить. Подчеркивается, что 66% опрошенных готовы отказаться от развлечений и путешествий, а 53% стали тратить меньше в том числе и на еду.
Около 65% американцев недовольны политикой правительства в области борьбы с ростом цен на бензин. При этом 93% опрошенных сторонников Республиканской партии США считают, что президент страны Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для снижения цен на бензин. Среди сторонников Демократической партии таких 39%, а среди тех, кто не относит себя к приверженцам ни одной из двух крупнейших партий в США, - 67%.
По данным опроса, 56% опрошенных дали положительную оценку количеству рабочих мест и считают ситуацию на местных рынках труда благоприятной.
Опрос проводился с 5 по 8 апреля, в нем приняли участие 2062 взрослых жителя США. Погрешность составляет 2,8%.