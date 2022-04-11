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Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности - РИА Новости, 11.04.2022
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Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности
Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности - РИА Новости, 11.04.2022
Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности
Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:04
2022-04-11T19:04
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News.Большинство участников опроса недовольны ростом цен и считают, что власти США делают меньше, чем могли бы, для исправления этой проблемы.Опрошенные американцы поделились личным опытом: так, 66% говорят, что из-за инфляции они столкнулись с трудностями, а то и "страданиями" и теперь вынуждены сильно экономить. Подчеркивается, что 66% опрошенных готовы отказаться от развлечений и путешествий, а 53% стали тратить меньше в том числе и на еду.Около 65% американцев недовольны политикой правительства в области борьбы с ростом цен на бензин. При этом 93% опрошенных сторонников Республиканской партии США считают, что президент страны Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для снижения цен на бензин. Среди сторонников Демократической партии таких 39%, а среди тех, кто не относит себя к приверженцам ни одной из двух крупнейших партий в США, - 67%.По данным опроса, 56% опрошенных дали положительную оценку количеству рабочих мест и считают ситуацию на местных рынках труда благоприятной.Опрос проводился с 5 по 8 апреля, в нем приняли участие 2062 взрослых жителя США. Погрешность составляет 2,8%.
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353
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в мире, сша, джо байден
19:04 11.04.2022
 
Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности

Опрос CBS News: 63% жителей США считают, что экономика страны находится в плохой ситуации

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News.
Большинство участников опроса недовольны ростом цен и считают, что власти США делают меньше, чем могли бы, для исправления этой проблемы.
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Опрошенные американцы поделились личным опытом: так, 66% говорят, что из-за инфляции они столкнулись с трудностями, а то и "страданиями" и теперь вынуждены сильно экономить. Подчеркивается, что 66% опрошенных готовы отказаться от развлечений и путешествий, а 53% стали тратить меньше в том числе и на еду.
Около 65% американцев недовольны политикой правительства в области борьбы с ростом цен на бензин. При этом 93% опрошенных сторонников Республиканской партии США считают, что президент страны Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для снижения цен на бензин. Среди сторонников Демократической партии таких 39%, а среди тех, кто не относит себя к приверженцам ни одной из двух крупнейших партий в США, - 67%.
По данным опроса, 56% опрошенных дали положительную оценку количеству рабочих мест и считают ситуацию на местных рынках труда благоприятной.
Опрос проводился с 5 по 8 апреля, в нем приняли участие 2062 взрослых жителя США. Погрешность составляет 2,8%.
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