https://ria.ru/20220411/opros-1782978314.html

Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности

Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности - РИА Новости, 11.04.2022

Опрос: 63% жителей США считают, что экономика страны испытывает трудности

Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:04

2022-04-11T19:04

2022-04-11T19:04

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Порядка 63% американцев считают, что экономика США находится в плохой ситуации, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CBS News.Большинство участников опроса недовольны ростом цен и считают, что власти США делают меньше, чем могли бы, для исправления этой проблемы.Опрошенные американцы поделились личным опытом: так, 66% говорят, что из-за инфляции они столкнулись с трудностями, а то и "страданиями" и теперь вынуждены сильно экономить. Подчеркивается, что 66% опрошенных готовы отказаться от развлечений и путешествий, а 53% стали тратить меньше в том числе и на еду.Около 65% американцев недовольны политикой правительства в области борьбы с ростом цен на бензин. При этом 93% опрошенных сторонников Республиканской партии США считают, что президент страны Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для снижения цен на бензин. Среди сторонников Демократической партии таких 39%, а среди тех, кто не относит себя к приверженцам ни одной из двух крупнейших партий в США, - 67%.По данным опроса, 56% опрошенных дали положительную оценку количеству рабочих мест и считают ситуацию на местных рынках труда благоприятной.Опрос проводился с 5 по 8 апреля, в нем приняли участие 2062 взрослых жителя США. Погрешность составляет 2,8%.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220408/tseny-1782467398.html

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, джо байден