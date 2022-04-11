Рейтинг@Mail.ru
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782982852.html
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности
В нескольких районах на севере Крыма в понедельник ввели желтый уровень террористической опасности. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:34
2022-04-11T22:07
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. В нескольких районах на севере Крыма в понедельник ввели желтый уровень террористической опасности."Мною принято решение о введении &lt;...&gt; на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — написал глава Крыма Сергей Аксенов вTelegram-канале.Он подчеркнул, что это не повлияет на повседневную жизнь местных жителей, мера является сугубо профилактической. Вместе с тем он призвал крымчан быть внимательными и обращать внимание на подозрительных людей или брошенные вещи.Режим будет действовать до 20:00 минут 26 апреля.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в двух районах Краснодарского края. Всего таких категории три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782978976.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, сергей аксенов (политик)
19:34 11.04.2022 (обновлено: 22:07 11.04.2022)
 
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности

В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. В нескольких районах на севере Крыма в понедельник ввели желтый уровень террористической опасности.
"Мною принято решение о введении <...> на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — написал глава Крыма Сергей Аксенов вTelegram-канале.
Он подчеркнул, что это не повлияет на повседневную жизнь местных жителей, мера является сугубо профилактической. Вместе с тем он призвал крымчан быть внимательными и обращать внимание на подозрительных людей или брошенные вещи.
Режим будет действовать до 20:00 минут 26 апреля.
Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в двух районах Краснодарского края. Всего таких категории три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 19:06
В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности
 
В миреРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала