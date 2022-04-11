https://ria.ru/20220411/opasnost-1782982852.html
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности
В нескольких районах на севере Крыма в понедельник ввели желтый уровень террористической опасности. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:34
2022-04-11T19:34
2022-04-11T22:07
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. В нескольких районах на севере Крыма в понедельник ввели желтый уровень террористической опасности."Мною принято решение о введении <...> на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — написал глава Крыма Сергей Аксенов вTelegram-канале.Он подчеркнул, что это не повлияет на повседневную жизнь местных жителей, мера является сугубо профилактической. Вместе с тем он призвал крымчан быть внимательными и обращать внимание на подозрительных людей или брошенные вещи.Режим будет действовать до 20:00 минут 26 апреля.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в двух районах Краснодарского края. Всего таких категории три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782978976.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, сергей аксенов (политик)
19:34 11.04.2022 (обновлено: 22:07 11.04.2022)
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности
В Северных районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности