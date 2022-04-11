17:39 11.04.2022 (обновлено: 18:18 11.04.2022)
В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля
Белгород . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков.
Такая мера будет действовать две недели — до 25 апреля.
"Что это значит? "Желтый" уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он также опубликовал рекомендации для жителей гостей региона:
- 1Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
- 2При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
- 3Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
- 4Обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников и т.д.
По его словам, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны "им помогать и быть более бдительными".
Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.