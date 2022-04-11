https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html

В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022

В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности

В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:39

2022-04-11T17:39

2022-04-11T18:18

россия

белгородская область

украина

происшествия

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков.Такая мера будет действовать две недели — до 25 апреля."Что это значит? "Желтый" уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", — написал Гладков в Telegram-канале.Он также опубликовал рекомендации для жителей гостей региона:По его словам, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны "им помогать и быть более бдительными".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.

https://ria.ru/20220411/opasnost-1782958348.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белгородская область, украина, происшествия, вячеслав гладков