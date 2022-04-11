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В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
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В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности
В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:39
2022-04-11T18:18
россия
белгородская область
украина
происшествия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков.Такая мера будет действовать две недели — до 25 апреля."Что это значит? "Желтый" уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", — написал Гладков в Telegram-канале.Он также опубликовал рекомендации для жителей гостей региона:По его словам, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны "им помогать и быть более бдительными".Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782958348.html
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россия, белгородская область, украина, происшествия, вячеслав гладков
17:39 11.04.2022 (обновлено: 18:18 11.04.2022)
 
В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности до 25 апреля

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. В граничащей с Украиной Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности, объявил глава региона Вячеслав Гладков.
Такая мера будет действовать две недели — до 25 апреля.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:34
В Брянской области повысили уровень террористической опасности
"Что это значит? "Желтый" уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он также опубликовал рекомендации для жителей гостей региона:
  1. 1
    Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
  2. 2
    При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
  3. 3
    Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
  4. 4
    Обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников и т.д.
По его словам, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны "им помогать и быть более бдительными".
Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины.
Ранее желтый уровень террористической угрозы также ввели в Брянской, Воронежской и Курской областях. Всего таких уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический, — красный.
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