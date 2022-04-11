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Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
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Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине
Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине
Россия передала ООН данные о готовящихся на Украине провокациях со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:11
2022-04-11T20:11
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Россия передала ООН данные о готовящихся на Украине провокациях со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях", - сказал Полянский на заседании Совета безопасности международной организации.По его словам, речь идет в том числе о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом. "В город Кременная заблаговременно прибыли репортеры зарубежных СМИ. Их цель зафиксировать подготовленную ВСУ провокацию с обстрелом якобы российской армией автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов", - указал дипломат.Как отметил Полянский, в селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируется взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР."В городе Ирпень Киевской области осуществляется провокация по схеме Бучи.. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больницы на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине города тела погибших от обстрелов артиллерий мирных жителей", - отметил он."Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей якобы военных преступлений России. При этом в качестве "бесспорных" доказательств в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих", - добавил он.По словам Полянского, РФ ждет распространения видеоматериалов от этой постановочной акции западными СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, россия, оон, украина
20:11 11.04.2022
 
Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине

Россия передала ООН данные о готовящихся на Украине провокациях со стороны Киева

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Россия передала ООН данные о готовящихся на Украине провокациях со стороны Киева, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях", - сказал Полянский на заседании Совета безопасности международной организации.
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По его словам, речь идет в том числе о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом. "В город Кременная заблаговременно прибыли репортеры зарубежных СМИ. Их цель зафиксировать подготовленную ВСУ провокацию с обстрелом якобы российской армией автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов", - указал дипломат.
Как отметил Полянский, в селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируется взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР.
"В городе Ирпень Киевской области осуществляется провокация по схеме Бучи.. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больницы на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине города тела погибших от обстрелов артиллерий мирных жителей", - отметил он.
"Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей якобы военных преступлений России. При этом в качестве "бесспорных" доказательств в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих", - добавил он.
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По словам Полянского, РФ ждет распространения видеоматериалов от этой постановочной акции западными СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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