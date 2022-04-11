https://ria.ru/20220411/onk-1782902963.html
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем - РИА Новости, 11.04.2022
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила столичного прокурора Дениса Попова проверить информацию о том, что арестованному бизнесмену Борису... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:47
2022-04-11T13:47
2022-04-11T13:47
происшествия
пензенская область
онк
матросская тишина
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила столичного прокурора Дениса Попова проверить информацию о том, что арестованному бизнесмену Борису Шпигелю не оказывают медицинскую помощь в нужном объеме, сообщила РИА Новости член комиссии Ольга Дружинина.В пятницу правозащитница рассказала РИА Новости, что фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора, который в конце марта перенес инфаркт и COVID-19, госпитализировали с осложнениями из СИЗО."Просим Вас проверить информацию о неоказании Б.И. Шпигелю медицинской помощи необходимого объема и качества и принять меры прокурорского реагирования", - говорится в письме, направленном прокурору Попову. Копия есть в распоряжении РИА Новости.По утверждению Дружининой, Шпигелю не оказывают медпомощь, при этом ни родственники, ни адвокаты, ни общественники не могут получить актуальную информацию о его состоянии."Шпигель через своих соседей по палате лишь смог нам передать, что лечат в гражданской клинике хуже, чем в больнице СИЗО "Матросская тишина", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что официальные запросы ОНК Москвы также направила на имена руководителя Депздрава Москвы Алексея Хрипуна и главврача больницы имени Е.О. Мухина, где находится арестант, Александра Извекова.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20211201/sizo-1761660422.html
https://ria.ru/20211117/shpigel-1759553889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, онк, матросская тишина, дело ивана белозерцева, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, борис шпигель, владимир путин
ОНК пожаловалась прокурору Москвы на ситуацию с Борисом Шпигелем
ОНК попросила прокурора Москвы проверить данные о неоказании Шпигелю медицинской помощи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила столичного прокурора Дениса Попова проверить информацию о том, что арестованному бизнесмену Борису Шпигелю не оказывают медицинскую помощь в нужном объеме, сообщила РИА Новости член комиссии Ольга Дружинина.
В пятницу правозащитница рассказала РИА Новости, что фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора, который в конце марта перенес инфаркт и COVID-19, госпитализировали с осложнениями из СИЗО.
"Просим Вас проверить информацию о неоказании Б.И. Шпигелю медицинской помощи необходимого объема и качества и принять меры прокурорского реагирования", - говорится в письме, направленном прокурору Попову. Копия есть в распоряжении РИА Новости.
По утверждению Дружининой, Шпигелю не оказывают медпомощь, при этом ни родственники, ни адвокаты, ни общественники не могут получить актуальную информацию о его состоянии.
"Шпигель через своих соседей по палате лишь смог нам передать, что лечат в гражданской клинике хуже, чем в больнице СИЗО "Матросская тишина
", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что официальные запросы ОНК Москвы
также направила на имена руководителя Депздрава Москвы Алексея Хрипуна и главврача больницы имени Е.О. Мухина, где находится арестант, Александра Извекова.
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ
, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин
23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".