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При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
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При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя
При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022
При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя
Одиннадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:54
2022-04-11T23:55
в мире
сцкк
донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Отмечается, что девять из них - жители Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: мужчины: 1972, 1979, 1963, 1961, 1988, 1969 годов рождения; женщины: 1976, 1961, 1984 годов рождения. Населенный пункт Первомайское: мужчина 1980 года рождения. Населенный пункт Волноваха: мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, общее число зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР достигло 1036 человек, среди них 54 ребенка.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
донецкая народная республика
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь
23:54 11.04.2022 (обновлено: 23:55 11.04.2022)
 
При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя

Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что девять из них - жители Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: мужчины: 1972, 1979, 1963, 1961, 1988, 1969 годов рождения; женщины: 1976, 1961, 1984 годов рождения. Населенный пункт Первомайское: мужчина 1980 года рождения. Населенный пункт Волноваха: мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, общее число зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР достигло 1036 человек, среди них 54 ребенка.
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