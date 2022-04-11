https://ria.ru/20220411/obstrely-1783010555.html

При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя

При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.04.2022

При обстрелах ВСУ пострадали девять жителей Мариуполя

Одиннадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:54

2022-04-11T23:54

2022-04-11T23:55

в мире

сцкк

донецкая народная республика

волноваха

мариуполь

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Отмечается, что девять из них - жители Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: мужчины: 1972, 1979, 1963, 1961, 1988, 1969 годов рождения; женщины: 1976, 1961, 1984 годов рождения. Населенный пункт Первомайское: мужчина 1980 года рождения. Населенный пункт Волноваха: мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, общее число зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР достигло 1036 человек, среди них 54 ребенка.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

донецкая народная республика

волноваха

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь