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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.04.2022
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https://ria.ru/20220411/obstrely-1782830642.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T06:40
2022-04-11T07:00
в мире
владимир путин
россия
красногоровка
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел велся в 6.00 со стороны Красногоровки.Кроме того, как уточняет представительство, в 6.15 украинские войска обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра.О пострадавших и жертвах не сообщается.Позднее поступила информация о других обстрелах в ДНР, а также в ЛНР. В СЦКК добавили, что в 6.25 ВСУ обстреляли город Ясиноватая, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об артобстреле поселка Донецкий. По нему в 6.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.В 4.40 мск ВСУ также обстреляли поселок шахты Трудовской и Петровской район Донецка. Тогда украинские силовики выпустили 25 снарядов того же калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, владимир путин, россия, красногоровка, донецкая народная республика
06:40 11.04.2022 (обновлено: 07:00 11.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел велся в 6.00 со стороны Красногоровки.
Кроме того, как уточняет представительство, в 6.15 украинские войска обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
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Позднее поступила информация о других обстрелах в ДНР, а также в ЛНР. В СЦКК добавили, что в 6.25 ВСУ обстреляли город Ясиноватая, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об артобстреле поселка Донецкий. По нему в 6.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
В 4.40 мск ВСУ также обстреляли поселок шахты Трудовской и Петровской район Донецка. Тогда украинские силовики выпустили 25 снарядов того же калибра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКрасногоровкаДонецкая Народная Республика
 
 
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