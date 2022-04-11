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ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/obstrely-1782829504.html
ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка
ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 11.04.2022
ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка
Украинские войска утром за 20 минут выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T05:36
2022-04-11T05:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска утром за 20 минут выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.По данным ведомства, обстрелу подвергся Петровский район в 4.20 мск и поселок шахты "Трудовской" в 4.40 мск. Украинские силовики выпустили по районам столицы республики 25 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы украины
05:36 11.04.2022 (обновлено: 05:47 11.04.2022)
 
ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка

Представительство в ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили более 20 снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Дэн ЛевиЖитель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими войсками
Житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Дэн Леви
Житель Донецка в доме, пострадавшем в результате обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска утром за 20 минут выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, обстрелу подвергся Петровский район в 4.20 мск и поселок шахты "Трудовской" в 4.40 мск. Украинские силовики выпустили по районам столицы республики 25 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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