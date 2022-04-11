04:37 11.04.2022 (обновлено: 05:26 11.04.2022)
ВСУ трижды обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ трижды обстреляли Горловку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска с вечера воскресенья трижды открывали огонь по Горловке в ДНР, применяли гранатометы, стрелковое оружие, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, обстрелы с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в 19.25 и 20.45. По поселку шахты "6/7" в Горловке ВСУ выпустили четыре гранаты из РПГ и семь гранат из АГС. При обстреле в 3.00 украинские войска использовали пять мин калибром 120 миллиметров, добавило представительство.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.