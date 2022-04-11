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ВСУ трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/obstrely-1782828885.html
ВСУ трижды обстреляли Горловку
ВСУ трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.04.2022
ВСУ трижды обстреляли Горловку
Украинские войска с вечера воскресенья трижды открывали огонь по Горловке в ДНР, применяли гранатометы, стрелковое оружие, сообщило представительство республики РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T04:37
2022-04-11T05:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска с вечера воскресенья трижды открывали огонь по Горловке в ДНР, применяли гранатометы, стрелковое оружие, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.По данным ведомства, обстрелы с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в 19.25 и 20.45. По поселку шахты "6/7" в Горловке ВСУ выпустили четыре гранаты из РПГ и семь гранат из АГС. При обстреле в 3.00 украинские войска использовали пять мин калибром 120 миллиметров, добавило представительство.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, россия
04:37 11.04.2022 (обновлено: 05:26 11.04.2022)
 
ВСУ трижды обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ трижды обстреляли Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска с вечера воскресенья трижды открывали огонь по Горловке в ДНР, применяли гранатометы, стрелковое оружие, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, обстрелы с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в 19.25 и 20.45. По поселку шахты "6/7" в Горловке ВСУ выпустили четыре гранаты из РПГ и семь гранат из АГС. При обстреле в 3.00 украинские войска использовали пять мин калибром 120 миллиметров, добавило представительство.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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