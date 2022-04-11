https://ria.ru/20220411/obstrel-1782979462.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:09

2022-04-11T19:09

2022-04-11T19:22

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина