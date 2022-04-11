18:35 11.04.2022 (обновлено: 19:48 11.04.2022)
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка
Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка
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Белорусский пограничник. Архивное фото
МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram.
"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — сообщает ведомство.
В погранкомитете заявили, что "в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики".
"Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", — сообщает погранкомитет.
"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — сообщает ведомство.
В погранкомитете заявили, что "в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики".
"Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", — сообщает погранкомитет.