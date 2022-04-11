Рейтинг@Mail.ru
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/obstrel-1782972682.html
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка - РИА Новости, 11.04.2022
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка
Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram."В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:35
2022-04-11T19:48
белоруссия
польша
в мире
санкции ес в отношении белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662698_0:0:2658:1496_1920x0_80_0_0_2e549f20a762eb2880d01991d6f3a5eb.jpg
МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram."В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — сообщает ведомство.В погранкомитете заявили, что "в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики"."Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", — сообщает погранкомитет.
https://ria.ru/20220124/pogranichnik-1769335379.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662698_134:0:2622:1866_1920x0_80_0_0_85c4884d1b585e06731c8ecb9d315b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, польша, в мире, санкции ес в отношении белоруссии
18:35 11.04.2022 (обновлено: 19:48 11.04.2022)
 
Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка

Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка

© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусский пограничник
Белорусский пограничник
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Белорусский пограничник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram.

"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — сообщает ведомство.

В погранкомитете заявили, что "в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики".

"Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", — сообщает погранкомитет.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 22:33
В Минске не исключили попытку Польши захватить белорусского пограничника
 
БелоруссияПольшаВ миреСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала