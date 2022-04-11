https://ria.ru/20220411/obstrel-1782972682.html

Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка

Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка - РИА Новости, 11.04.2022

Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка

Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram."В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:35

2022-04-11T18:35

2022-04-11T19:48

белоруссия

польша

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662698_0:0:2658:1496_1920x0_80_0_0_2e549f20a762eb2880d01991d6f3a5eb.jpg

МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщает погранкомитет Белоруссии в Telegram."В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — сообщает ведомство.В погранкомитете заявили, что "в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики"."Ранее подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", — сообщает погранкомитет.

https://ria.ru/20220124/pogranichnik-1769335379.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, польша, в мире, санкции ес в отношении белоруссии