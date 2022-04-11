Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Луганского украинскими войсками
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник поселок Луганское в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское, выпущено десять снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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