18:02 11.04.2022 (обновлено: 18:17 11.04.2022)
Украинские войска обстреляли Фрунзе из "Градов"
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Фрунзе из "Градов"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Фрунзе в ЛНР 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.00, с направления н.п. Новотошковское по н.п. Фрунзе с применением РСЗО БМ-21 "Град" (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.