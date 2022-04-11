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Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
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Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска более чем за 2 часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:58
2022-04-11T18:10
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска более чем за 2 часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:20 - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 17:45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 11 апреля, с начала операции уничтожено 86% танков и других бронированных машин Украины (2079 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 84% военных самолетов (129 из 152), 66% парка вертолетов (97 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, сцкк, россия, днр
17:58 11.04.2022 (обновлено: 18:10 11.04.2022)
 
Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска более чем за 2 часа обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:20 - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 17:45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщили в представительстве.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 11 апреля, с начала операции уничтожено 86% танков и других бронированных машин Украины (2079 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 84% военных самолетов (129 из 152), 66% парка вертолетов (97 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
 
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