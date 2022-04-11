Украинские войска обстреляли Андреевку из "Градов"
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Андреевку, выпустив пять ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Андреевку в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Андреевка, выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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