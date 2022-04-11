17:24 11.04.2022 (обновлено: 17:29 11.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Военнослужащий ВСУ
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.14 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.