https://ria.ru/20220411/obstrel-1782932877.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:06
2022-04-11T16:06
2022-04-11T16:26
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, обстрел производился в 15.30 (совпадает с мск) из населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
16:06 11.04.2022 (обновлено: 16:26 11.04.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Александровку