06:59 11.04.2022 (обновлено: 07:54 11.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР
Военнослужащие разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецкий в Луганской народной республике из артиллерии, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ЛНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел производился в 6.15 (совпадает с мск) из населенного пункта Новотошковское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.