При обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР погибла женщина
Представительство в СЦКК: при обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР погибла женщина
Украинские артиллеристы стоят на передовой под Луганском. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Старомихайловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) населенного пункта Старомихайловка по адресу ул. Кирова, 64 "а", — говорится в заявлении.
Представительство зафиксировало в воскресенье в 21.20 обстрел Старомихайловки четырьмя минами калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.