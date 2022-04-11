https://ria.ru/20220411/obstrel-1782820670.html

При обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР погибла женщина

При обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР погибла женщина - РИА Новости, 11.04.2022

При обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела Старомихайловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:43

2022-04-11T00:43

2022-04-11T00:43

в мире

владимир путин

россия

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Старомихайловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Представительство зафиксировало в воскресенье в 21.20 обстрел Старомихайловки четырьмя минами калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, старомихайловка, украина, донецкая народная республика