https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html

Исследование: отказ от болонской системы поддерживают 66% россиян

Исследование: отказ от болонской системы поддерживают 66% россиян - РИА Новости, 11.04.2022

Исследование: отказ от болонской системы поддерживают 66% россиян

Отказ от бакалавриата и магистратуры поддерживают 66% россиян, следует из исследования, проводимого сервисом SuperJob, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:53

2022-04-11T09:53

2022-04-11T10:11

общество

россия

виталий милонов

superjob

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Отказ от бакалавриата и магистратуры поддерживают 66% россиян, следует из исследования, проводимого сервисом SuperJob, которое есть у РИА Новости."Идею об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян (66%). Против высказался лишь каждый десятый. Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно)", - следует из исследования.Опрос был проведён в 381 населённом пункте России среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.Данные опроса среди студентов вузов продемонстрировали, что 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, а 29% проголосовали против. А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство, которое составило 93%. Опрос был проведён среди 500 студентов и родителей.Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.При этом в Минобрнауки сообщили РИА Новости, что отказ от участия России в Болонском образовательном процессе в ведомстве не обсуждается.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.

https://na.ria.ru/20211119/vysshee_obrazovanie-1759783626.html

https://ria.ru/20220409/magistratura-1782357830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, виталий милонов, superjob, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента