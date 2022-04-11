06:08 11.04.2022 (обновлено: 06:14 11.04.2022)
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр
Мэр Мелитополя Данильченко: в городе открываются объекты культуры и спорта для детей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.
"Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Проводим праздничное мероприятие для деток в парке имени Горького. Праздник будет бесплатный: все качели, карусели, сладости и прочее — все бесплатное", — сказала Данильченко.
Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения.
"Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает", — добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.