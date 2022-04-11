Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/obekty-1782829841.html
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр - РИА Новости, 11.04.2022
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр
Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T06:08
2022-04-11T06:14
владимир путин
россия
мелитополь
украина
в мире
донбасс
галина данильченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781033285_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6088ab348c38a27e160fc2da7e0d430.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения."Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает", — добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220411/shkoly-1782822938.html
россия
мелитополь
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781033285_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_80e8091e033f0b246af6ad8744651d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, мелитополь, украина, в мире, донбасс, галина данильченко
06:08 11.04.2022 (обновлено: 06:14 11.04.2022)
 
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр

Мэр Мелитополя Данильченко: в городе открываются объекты культуры и спорта для детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.

"Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Проводим праздничное мероприятие для деток в парке имени Горького. Праздник будет бесплатный: все качели, карусели, сладости и прочее — все бесплатное", — сказала Данильченко.

Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения.
"Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает", — добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Сотрудник Росгвардии и дети в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
01:07
В Мелитополе возобновляют работу школы и детсады
 
Владимир ПутинРоссияМелитопольУкраинаВ миреДонбассГалина Данильченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала