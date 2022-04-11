https://ria.ru/20220411/obekty-1782829841.html

В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр

В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр - РИА Новости, 11.04.2022

В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр

Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T06:08

2022-04-11T06:08

2022-04-11T06:14

владимир путин

россия

мелитополь

украина

в мире

донбасс

галина данильченко

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, рассказала РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения."Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает", — добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220411/shkoly-1782822938.html

россия

мелитополь

украина

донбасс

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владимир путин, россия, мелитополь, украина, в мире, донбасс, галина данильченко