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Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России - РИА Новости, 11.04.2022
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Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России
Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России - РИА Новости, 11.04.2022
Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России
Финский производитель шин Nokian Tyres заявил об ожидаемом значительном эффекте на свой бизнес от ввода новых европейских санкций в отношении РФ, сообщает в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:24
2022-04-11T13:24
экономика
финляндия
россия
nokian tyres
nasdaq
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Финский производитель шин Nokian Tyres заявил об ожидаемом значительном эффекте на свой бизнес от ввода новых европейских санкций в отношении РФ, сообщает в релизе компания."Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе", - говорится в сообщении компании.Компания отмечает, что в прошлом году на Россию пришлось около 20% чистых продаж Nokian Tyres, и около 80% шин для легковых автомобилей Nokian Tyres было произведено в России. А из сырья для шин примерно половина поступает из-за пределов страны. Поэтому доступность сырья окажет значительное влияние на способность компании продолжать производство в России.Также Nokian Tyres уточняет, что ей запрещается приобретать, импортировать или передавать товары, которые приносят значительные доходы России. Также запрещается предоставлять техническую или финансовую помощь, брокерские или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, приносящим России доход. Производитель добавляет, что на бизнес тяжелых шин не влияет запрет на импорт из России в ЕС, поскольку они производятся в Финляндии.Nokian Tyres производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также шины для тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Часть концерна - сеть шинных центров Vianor. Акции Nokian Tyres plc котируются на бирже NASDAQ Helsinki.
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экономика, финляндия, россия, nokian tyres , nasdaq, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
13:24 11.04.2022
 
Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России

Производитель шин Nokian Tyres заявил о значительном влиянии санкций ЕС на бизнес в России

© Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЗавод Nokian Tyres в России
Завод Nokian Tyres в России
© Константин Чалабов
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Завод Nokian Tyres в России
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Финский производитель шин Nokian Tyres заявил об ожидаемом значительном эффекте на свой бизнес от ввода новых европейских санкций в отношении РФ, сообщает в релизе компания.
"Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе", - говорится в сообщении компании.
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Компания отмечает, что в прошлом году на Россию пришлось около 20% чистых продаж Nokian Tyres, и около 80% шин для легковых автомобилей Nokian Tyres было произведено в России. А из сырья для шин примерно половина поступает из-за пределов страны. Поэтому доступность сырья окажет значительное влияние на способность компании продолжать производство в России.
Также Nokian Tyres уточняет, что ей запрещается приобретать, импортировать или передавать товары, которые приносят значительные доходы России. Также запрещается предоставлять техническую или финансовую помощь, брокерские или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, приносящим России доход. Производитель добавляет, что на бизнес тяжелых шин не влияет запрет на импорт из России в ЕС, поскольку они производятся в Финляндии.
Nokian Tyres производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также шины для тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Часть концерна - сеть шинных центров Vianor. Акции Nokian Tyres plc котируются на бирже NASDAQ Helsinki.
 
ЭкономикаФинляндияРоссияNokian TyresNasdaqВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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