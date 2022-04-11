https://ria.ru/20220411/nokian-1782897472.html

Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России

Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России - РИА Новости, 11.04.2022

Производитель шин Nokian рассказал о влиянии санкций ЕС на бизнес в России

Финский производитель шин Nokian Tyres заявил об ожидаемом значительном эффекте на свой бизнес от ввода новых европейских санкций в отношении РФ, сообщает в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:24

2022-04-11T13:24

2022-04-11T13:24

экономика

финляндия

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Финский производитель шин Nokian Tyres заявил об ожидаемом значительном эффекте на свой бизнес от ввода новых европейских санкций в отношении РФ, сообщает в релизе компания."Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе", - говорится в сообщении компании.Компания отмечает, что в прошлом году на Россию пришлось около 20% чистых продаж Nokian Tyres, и около 80% шин для легковых автомобилей Nokian Tyres было произведено в России. А из сырья для шин примерно половина поступает из-за пределов страны. Поэтому доступность сырья окажет значительное влияние на способность компании продолжать производство в России.Также Nokian Tyres уточняет, что ей запрещается приобретать, импортировать или передавать товары, которые приносят значительные доходы России. Также запрещается предоставлять техническую или финансовую помощь, брокерские или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, приносящим России доход. Производитель добавляет, что на бизнес тяжелых шин не влияет запрет на импорт из России в ЕС, поскольку они производятся в Финляндии.Nokian Tyres производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также шины для тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Часть концерна - сеть шинных центров Vianor. Акции Nokian Tyres plc котируются на бирже NASDAQ Helsinki.

https://ria.ru/20220411/vyatgu-1782334303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, финляндия, россия, nokian tyres , nasdaq, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз