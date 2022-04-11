https://ria.ru/20220411/nekhammer-1782993538.html

Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с Путиным по Украине

Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с Путиным по Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с Путиным по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости личных встреч с российским лидером по ситуации на РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:38

2022-04-11T20:38

2022-04-11T20:38

в мире

россия

украина

владимир путин

австрия

карл нехаммер

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости личных встреч с российским лидером по ситуации на Украине.Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник в Москве."Что мне важно… На мой взгляд, необходима эта личная конфронтация. Звонить - это одно, но важнее находиться друг напротив друга, смотреть друг другу в глаза, говорить об ужасах войны. Возможно, это не скоро принесёт успех, но я убеждён, что каждый вклад может быть ценным и полезным, когда речь идёт о мире", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Москве после встречи с Путиным, трансляцию вёл австрийский телеканал Puls 4.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, владимир путин, австрия, карл нехаммер