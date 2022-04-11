19:06 11.04.2022 (обновлено: 20:13 11.04.2022)
Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой
© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на все разногласия.
"Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров с Россией, несмотря на все разногласия", - цитирует Нехаммера издание Kurier.
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Нехаммер заявил, что поездка в Москву была для него "долгом". "Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины", - сказал канцлер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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