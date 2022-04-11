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Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой - РИА Новости, 11.04.2022
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Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой
Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой - РИА Новости, 11.04.2022
Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:06
2022-04-11T20:13
в мире
россия
владимир путин
австрия
карл нехаммер
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на все разногласия."Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров с Россией, несмотря на все разногласия", - цитирует Нехаммера издание Kurier.Нехаммер заявил, что поездка в Москву была для него "долгом". "Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины", - сказал канцлер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html
https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html
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в мире, россия, владимир путин, австрия, карл нехаммер
19:06 11.04.2022 (обновлено: 20:13 11.04.2022)
 
Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Москвой

© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на все разногласия.
"Для меня нет альтернативы поиску прямых переговоров с Россией, несмотря на все разногласия", - цитирует Нехаммера издание Kurier.
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Австрии
Нехаммер заявил, что поездка в Москву была для него "долгом". "Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины", - сказал канцлер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
1 апреля, 02:15
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России
 
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