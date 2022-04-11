https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html
ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России
ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России - РИА Новости, 11.04.2022
ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России
Санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:52
2022-04-11T19:52
2022-04-11T22:14
нефть
россия
опек
экономика
мохаммед баркиндо
в мире
евросоюз
санкции
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КАИР, 11 апр — РИА Новости. Санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, приводит Рейтер заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.По данным агентства, комментарии генсека организации прозвучали на встрече с представителями ЕС."Текущие и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти", — сказал он.По его словам, ограничения могут привести к потере в день более семи миллионов баррелей российского экспорта нефти и топлива."Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", — сказал Баркиндо.В ходе встречи он также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220411/spg-1782910142.html
https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html
https://ria.ru/20220411/neft-1782920007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, опек, экономика, мохаммед баркиндо, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
19:52 11.04.2022 (обновлено: 22:14 11.04.2022)
ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России
ОПЕК предупредила, что Евросоюз не сможет полностью возместить поставки российской нефти
КАИР, 11 апр — РИА Новости.
Санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, приводит Рейтер
заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
По данным агентства, комментарии генсека организации прозвучали на встрече с представителями ЕС.
"Текущие и будущие санкции в отношении России
могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти", — сказал он.
По его словам, ограничения могут привести к потере в день более семи миллионов баррелей российского экспорта нефти и топлива.
"Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", — сказал Баркиндо.
В ходе встречи он также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа
столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.