https://ria.ru/20220411/neft-1782920007.html

"Белнефтехим" выработал механизм расчета за нефть в российских рублях

"Белнефтехим" выработал механизм расчета за нефть в российских рублях - РИА Новости, 11.04.2022

"Белнефтехим" выработал механизм расчета за нефть в российских рублях

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" выработал механизм расчета в российских рублях за поставляемую из России нефть, сообщила заместитель председателя концерна... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:05

2022-04-11T15:05

2022-04-11T15:05

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россия

белнефтехим

белоруссия

нефть

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" выработал механизм расчета в российских рублях за поставляемую из России нефть, сообщила заместитель председателя концерна Светлана Гурина."Мы такую стратегию реализуем с момента введения первых санкций в отношении концерна "Белнефтехим". Поэтому на сегодняшний день уже выработан и на практике апробирован действенный механизм расчета в национальных валютах. Мы его активно применяем при расчетах за нефть и другое углеводородное сырье с нашими контрагентами. В конечном итоге мы рассчитываем достичь перехода на ценообразование в российских рублях с нашими основными торговыми партнерами", - приводит ее слова в понедельник агентство Белта.Замглавы концерна подчеркнула, что "это позволит не только своевременно и безопасно проводить платежи, но также поспособствует минимизации рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют и снижением издержек во внешнеторговых операциях".Она выразила уверенность, что в ближайшей перспективе объемы расчетов в национальных валютах с контрагентами из дружественных государств будут возрастать.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставленные нефть и газ в российских рублях. По данным белорусского правительства, Минск с апреля перешел на российские рубли в расчетах за газ из РФ.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, белнефтехим, белоруссия, нефть