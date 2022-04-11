"Белнефтехим" выработал механизм расчета за нефть в российских рублях
Зампред "Белнефтехима" Гурина: выработан механизм расчета за нефть в российских рублях
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПосетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим" в Минске
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" выработал механизм расчета в российских рублях за поставляемую из России нефть, сообщила заместитель председателя концерна Светлана Гурина.
"Мы такую стратегию реализуем с момента введения первых санкций в отношении концерна "Белнефтехим". Поэтому на сегодняшний день уже выработан и на практике апробирован действенный механизм расчета в национальных валютах. Мы его активно применяем при расчетах за нефть и другое углеводородное сырье с нашими контрагентами. В конечном итоге мы рассчитываем достичь перехода на ценообразование в российских рублях с нашими основными торговыми партнерами", - приводит ее слова в понедельник агентство Белта.
Замглавы концерна подчеркнула, что "это позволит не только своевременно и безопасно проводить платежи, но также поспособствует минимизации рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют и снижением издержек во внешнеторговых операциях".
Она выразила уверенность, что в ближайшей перспективе объемы расчетов в национальных валютах с контрагентами из дружественных государств будут возрастать.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставленные нефть и газ в российских рублях. По данным белорусского правительства, Минск с апреля перешел на российские рубли в расчетах за газ из РФ.
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