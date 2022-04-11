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Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады - РИА Новости, 11.04.2022
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Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады - РИА Новости, 11.04.2022
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады
Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:16
2022-04-11T14:16
в мире
арвидас анушаускас
нато
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы."Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны.
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в мире, арвидас анушаускас, нато, литва
14:16 11.04.2022
 
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады

Страны восточного фланга НАТО призвали усилить расширенное присутствие альянса

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы.
"Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны.
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В миреАрвидас АнушаускасНАТОЛитва
 
 
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