https://ria.ru/20220411/nato-1782909275.html

Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады

Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады - РИА Новости, 11.04.2022

Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады

Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:16

2022-04-11T14:16

2022-04-11T14:16

в мире

арвидас анушаускас

нато

литва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы."Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

литва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, арвидас анушаускас, нато, литва