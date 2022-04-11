https://ria.ru/20220411/nato-1782909275.html
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады - РИА Новости, 11.04.2022
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады
Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:16
2022-04-11T14:16
2022-04-11T14:16
в мире
арвидас анушаускас
нато
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы."Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте минобороны.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арвидас анушаускас, нато, литва
Литва призвала усилить расширенное присутствие НАТО до уровня бригады
Страны восточного фланга НАТО призвали усилить расширенное присутствие альянса