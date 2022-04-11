12:52 11.04.2022 (обновлено: 13:06 11.04.2022)
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО
Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии
Флаг НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
"На центральном полигоне сил обороны начались учения Bold Dragon, в которых принимают участие дислоцированный в стране международный батальон НАТО и 1-я пехотная бригада сил обороны. Маневры ориентированы на подготовку новой смены солдат союзников из боевой группы НАТО к действиям в условиях ландшафта Эстонии", - говорится в сообщении.
По словам командира батальона НАТО, подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - приводит слова Стритфилда пресс-служба.
В учениях также задействованы истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил Бельгии и Великобритании и британские разведывательные вертолеты Wildcat.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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