https://ria.ru/20220411/nato-1782888693.html

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО - РИА Новости, 11.04.2022

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО

Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:52

2022-04-11T12:52

2022-04-11T13:06

дания

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эстония

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.По словам командира батальона НАТО, подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - приводит слова Стритфилда пресс-служба.В учениях также задействованы истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил Бельгии и Великобритании и британские разведывательные вертолеты Wildcat.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.

https://ria.ru/20220411/nato-1782883549.html

дания

латвия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дания, латвия, эстония, нато, f-16, eurofighter typhoon, в мире