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В Эстонии начались учения международного батальона НАТО - РИА Новости, 11.04.2022
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В Эстонии начались учения международного батальона НАТО
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО - РИА Новости, 11.04.2022
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО
Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:52
2022-04-11T13:06
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.По словам командира батальона НАТО, подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - приводит слова Стритфилда пресс-служба.В учениях также задействованы истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил Бельгии и Великобритании и британские разведывательные вертолеты Wildcat.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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дания, латвия, эстония, нато, f-16, eurofighter typhoon, в мире
12:52 11.04.2022 (обновлено: 13:06 11.04.2022)
 
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО

Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
"На центральном полигоне сил обороны начались учения Bold Dragon, в которых принимают участие дислоцированный в стране международный батальон НАТО и 1-я пехотная бригада сил обороны. Маневры ориентированы на подготовку новой смены солдат союзников из боевой группы НАТО к действиям в условиях ландшафта Эстонии", - говорится в сообщении.
По словам командира батальона НАТО, подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - приводит слова Стритфилда пресс-служба.
В учениях также задействованы истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил Бельгии и Великобритании и британские разведывательные вертолеты Wildcat.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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