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В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО - РИА Новости, 11.04.2022
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В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО - РИА Новости, 11.04.2022
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО
США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:46
2022-04-11T14:49
в мире
нато
сша
дмитрий песков
россия
владимир путин
ссср
билл клинтон
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс.Его попросили прокомментировать колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. У Пескова уточнили, действительно ли Клинтон когда-либо подтверждал Владимиру Путин открытость альянса для членства России."Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", — сказал Песков журналистам.
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в мире, нато, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, ссср, билл клинтон
12:46 11.04.2022 (обновлено: 14:49 11.04.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО

Пресс-секретарь Песков: США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс.
Его попросили прокомментировать колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. У Пескова уточнили, действительно ли Клинтон когда-либо подтверждал Владимиру Путин открытость альянса для членства России.
"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", — сказал Песков журналистам.
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В миреНАТОСШАДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинСССРБилл Клинтон
 
 
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