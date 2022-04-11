https://ria.ru/20220411/nato-1782887264.html
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО - РИА Новости, 11.04.2022
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО
США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:46
2022-04-11T12:46
2022-04-11T14:49
в мире
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сша
дмитрий песков
россия
владимир путин
ссср
билл клинтон
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс.Его попросили прокомментировать колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. У Пескова уточнили, действительно ли Клинтон когда-либо подтверждал Владимиру Путин открытость альянса для членства России."Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, ссср, билл клинтон
12:46 11.04.2022 (обновлено: 14:49 11.04.2022)
В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО
Пресс-секретарь Песков: США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО