https://ria.ru/20220411/nato-1782887264.html

В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО

В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО - РИА Новости, 11.04.2022

В Кремле прокомментировали заявления о том, что Россию приглашали в НАТО

США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:46

2022-04-11T12:46

2022-04-11T14:49

в мире

нато

сша

дмитрий песков

россия

владимир путин

ссср

билл клинтон

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс.Его попросили прокомментировать колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. У Пескова уточнили, действительно ли Клинтон когда-либо подтверждал Владимиру Путин открытость альянса для членства России."Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html

сша

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, ссср, билл клинтон