https://ria.ru/20220411/nato-1782883549.html

НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков

НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022

НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков

НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:33

2022-04-11T12:33

2022-04-11T12:41

нато

дмитрий песков

финляндия

россия

швеция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом."Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.

https://ria.ru/20220411/nato-1782882531.html

финляндия

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, дмитрий песков, финляндия, россия, швеция, в мире