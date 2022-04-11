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НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
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НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков
НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:33
2022-04-11T12:41
нато
дмитрий песков
финляндия
россия
швеция
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом."Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.
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нато, дмитрий песков, финляндия, россия, швеция, в мире
12:33 11.04.2022 (обновлено: 12:41 11.04.2022)
 
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
"Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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НАТОДмитрий ПесковФинляндияРоссияШвецияВ мире
 
 
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