https://ria.ru/20220411/nato-1782883549.html
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2022
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков
НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:33
2022-04-11T12:33
2022-04-11T12:41
нато
дмитрий песков
финляндия
россия
швеция
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом."Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.
https://ria.ru/20220411/nato-1782882531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дмитрий песков, финляндия, россия, швеция, в мире
12:33 11.04.2022 (обновлено: 12:41 11.04.2022)
НАТО заточена на конфронтацию, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе