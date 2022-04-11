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Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе

Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:02

2022-04-11T17:02

2022-04-11T17:15

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы: ... об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части, касающейся увеличения предельной величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин