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Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе
Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:02
2022-04-11T17:02
2022-04-11T17:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы: ... об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части, касающейся увеличения предельной величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
17:02 11.04.2022 (обновлено: 17:15 11.04.2022)
Путин поручил увеличить предельные доходы на упрощенной и патентной системе
Путин поручил рассмотреть увеличение предельных доходов на упрощенной и патентной системе