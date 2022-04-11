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ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке" - РИА Новости, 11.04.2022
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ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке"
ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке" - РИА Новости, 11.04.2022
ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке"
Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила интерактивный сервис, который поможет предпринимателям определить, могут ли они воспользоваться отсрочкой по РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:23
2022-04-11T12:24
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила интерактивный сервис, который поможет предпринимателям определить, могут ли они воспользоваться отсрочкой по уплате налога на упрощенной системе налогообложения (УСН)."В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года для отдельных отраслей был перенесен на шесть месяцев.Льгота касается, в частности, предприятий, работающих в сфере деревообработки, производства лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, которые занимаются полиграфической деятельностью, работают в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.Налог и авансовый платеж они смогут заплатить равными частями в течение шести месяцев, следующих за новым сроком: организации - после 31 октября, а индивидуальные предприниматели – после 30 ноября 2022 года.
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экономика, россия, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
12:23 11.04.2022 (обновлено: 12:24 11.04.2022)
 
ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке"

Новый сервис ФНС поможет по ИНН определить, положена ли предпринимателю отсрочка по УСН

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила интерактивный сервис, который поможет предпринимателям определить, могут ли они воспользоваться отсрочкой по уплате налога на упрощенной системе налогообложения (УСН).
"В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года для отдельных отраслей был перенесен на шесть месяцев.
Льгота касается, в частности, предприятий, работающих в сфере деревообработки, производства лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, которые занимаются полиграфической деятельностью, работают в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.
Налог и авансовый платеж они смогут заплатить равными частями в течение шести месяцев, следующих за новым сроком: организации - после 31 октября, а индивидуальные предприниматели – после 30 ноября 2022 года.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:44
Путин подписал закон об эксперименте по налоговой "упрощенке"
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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