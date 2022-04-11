https://ria.ru/20220411/nalogi-1782880726.html

ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке"

ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке" - РИА Новости, 11.04.2022

ФНС запустила новый сервис для малого бизнеса на "упрощенке"

Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила интерактивный сервис, который поможет предпринимателям определить, могут ли они воспользоваться отсрочкой по РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:23

2022-04-11T12:23

2022-04-11T12:24

экономика

россия

михаил мишустин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила интерактивный сервис, который поможет предпринимателям определить, могут ли они воспользоваться отсрочкой по уплате налога на упрощенной системе налогообложения (УСН)."В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года для отдельных отраслей был перенесен на шесть месяцев.Льгота касается, в частности, предприятий, работающих в сфере деревообработки, производства лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, которые занимаются полиграфической деятельностью, работают в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.Налог и авансовый платеж они смогут заплатить равными частями в течение шести месяцев, следующих за новым сроком: организации - после 31 октября, а индивидуальные предприниматели – после 30 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20220225/zakon-1775080165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)