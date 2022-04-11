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В Роспотребнадзоре рассказали, какие из сырых продуктов мыть необязательно
В Роспотребнадзоре рассказали, какие из сырых продуктов мыть необязательно - РИА Новости, 11.04.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, какие из сырых продуктов мыть необязательно
Какие правила нужно соблюдать при обработке мяса, рыбы, овощей и фруктов, чтобы избежать заражения различными инфекциями, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T04:15
2022-04-11T04:15
2022-04-11T04:15
общество
россия
надежда раева
еда
питание
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Какие правила нужно соблюдать при обработке мяса, рыбы, овощей и фруктов, чтобы избежать заражения различными инфекциями, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева.Мясо и рыбу перед приготовлением можно не мыть, считает она. Бактерии погибнут в процессе варки, жарки или тушения продукта. Но все кухонные поверхности, с которыми соприкасались сырое мясо и рыба, необходимо тщательно продезинфицировать, отметила эксперт. Это касается не только разделочных досок, но и стола, а также раковины. Даже "барашки" кранов следует промыть, используя средство для мытья посуды.Желательно иметь на кухне специальные разделочные доски для работы с сырым мясом и рыбой, продолжила эксперт. Кроме того, мыть раковину после обработки подобного инвентаря необходимо отдельной губкой."В обязательном порядке на кухне должна быть отдельная тряпка, губка для обработки раковины, где проводили какую-либо предварительную обработку мясного, рыбного сырья или птицы. Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, потому что совершенно разные заболевания могут передаваться", — посоветовала Раева.Если не соблюдать эти правила, можно заразиться инфекциями, передающимися от животных к человеку, предупредила она.На поверхности овощей и фруктов тоже находятся возбудители различных заболеваний. По словам эксперта, такие продукты нужно мыть даже в том случае, если их кожура несъедобна. А еще лучше замачивать в растворе соды или соли."Овощи и фрукты нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них. Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура — апельсины, мандарины, бананы — эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть", — объяснила Раева.
https://rsport.ria.ru/20220401/frukty-1781224963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, надежда раева, еда, питание, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, какие из сырых продуктов мыть необязательно
Глава отдела Роспотребнадзора Раева: мясо и рыбу перед приготовлением можно не мыть
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Какие правила нужно соблюдать при обработке мяса, рыбы, овощей и фруктов, чтобы избежать заражения различными инфекциями, рассказала в интервью радио Sputnik
начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда Раева.
Мясо и рыбу перед приготовлением можно не мыть, считает она. Бактерии погибнут в процессе варки, жарки или тушения продукта. Но все кухонные поверхности, с которыми соприкасались сырое мясо и рыба, необходимо тщательно продезинфицировать, отметила эксперт. Это касается не только разделочных досок, но и стола, а также раковины. Даже "барашки" кранов следует промыть, используя средство для мытья посуды.
"Необходимо промыть руки и "барашки" кранов, потому что мы грязными руками открывали краны, и возбудители инфекционных заболеваний могли на них остаться. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. Разделочный инвентарь можно обработать еще и кипятком", — добавила Раева.
Желательно иметь на кухне специальные разделочные доски для работы с сырым мясом и рыбой, продолжила эксперт. Кроме того, мыть раковину после обработки подобного инвентаря необходимо отдельной губкой.
"В обязательном порядке на кухне должна быть отдельная тряпка, губка для обработки раковины, где проводили какую-либо предварительную обработку мясного, рыбного сырья или птицы. Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, потому что совершенно разные заболевания могут передаваться", — посоветовала Раева.
Если не соблюдать эти правила, можно заразиться инфекциями, передающимися от животных к человеку, предупредила она.
"Любая сырая продукция может содержать патогенную микрофлору: это сальмонелла, шигелла — возбудитель дизентерии, всевозможные вирусы и возбудители иных заболеваний, опасных для животных и передающихся человеку. Кроме того, там могут содержаться гельминты", — уточнила Раева.
На поверхности овощей и фруктов тоже находятся возбудители различных заболеваний. По словам эксперта, такие продукты нужно мыть даже в том случае, если их кожура несъедобна. А еще лучше замачивать в растворе соды или соли.
"Овощи и фрукты нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них. Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура — апельсины, мандарины, бананы — эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть", — объяснила Раева.