https://ria.ru/20220411/mvd-1782848722.html

Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины

Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины - РИА Новости, 11.04.2022

Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины

Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:58

2022-04-11T09:58

2022-04-11T10:03

происшествия

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области.В полиции пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1951 года рождения о том, что мужчина возле дома по улице Елизаровых избил ее и, угрожая оружием, потребовал деньги.В этот момент отважная пенсионерка заорала и выхватила из его рук оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал."Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого", - говорится в сообщении.Изъятый сотрудниками полиции, предположительно, пистолет направлен для проведения судебной экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/pensionerka-1782333898.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, томская область