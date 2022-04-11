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Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины
Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины - РИА Новости, 11.04.2022
Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины
Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:58
2022-04-11T09:58
2022-04-11T10:03
происшествия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области.В полиции пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1951 года рождения о том, что мужчина возле дома по улице Елизаровых избил ее и, угрожая оружием, потребовал деньги.В этот момент отважная пенсионерка заорала и выхватила из его рук оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал."Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого", - говорится в сообщении.Изъятый сотрудниками полиции, предположительно, пистолет направлен для проведения судебной экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/pensionerka-1782333898.html
томская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томская область
09:58 11.04.2022 (обновлено: 10:03 11.04.2022)
Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины
Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у напавшего на нее мужчины
НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области.
В полиции пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1951 года рождения о том, что мужчина возле дома по улице Елизаровых избил ее и, угрожая оружием, потребовал деньги.
"Потерпевшая рассказала полицейским, что в вечернее время суток она возвращалась по улице Елизаровых к себе домой, когда к ней сзади подбежал мужчина и нанес несколько ударов по голове, отчего женщина упала на землю. После чего он встал над женщиной и направил на неё предмет, похожий на пистолет, потребовав отдать ему денежные средства", - рассказали в УМВД.
В этот момент отважная пенсионерка заорала и выхватила из его рук оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.
"Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого", - говорится в сообщении.
Изъятый сотрудниками полиции, предположительно, пистолет направлен для проведения судебной экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.