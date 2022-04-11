"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном
Агата Муцениеце отругала поклонников за слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед поклонниками.
"Вот вас хлебом не корми пообсуждать, кто, с кем, куда и зачем! Ну и, конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! А еще пускаетесь в оскорбления друг друга, доказывая какую-то правду про наши отношения! Разводите какую-то грязь в комментариях! Так вот! Мне кажется, вы увлеклись!" – отчитала поклонников Агата в социальных сетях.
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Она отметила, что ее подписчики, в первую очередь, зрители, которым стоит следить за творчеством артистов, а не их личной жизнью.
"Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время, только настолько, насколько сами того захотим! Поймите это! И перестаньте думать, что вы хоть как-то влияете на жизнь ваших кумиров", – заявила Муцениеце.
В последнее время бывших супругов все чаще стали видеть вместе – они стараются проводить больше времени со своими детьми. Ранее Агата признавалась, что после скандального развода им с экс-мужем удалось наладить коммуникацию.