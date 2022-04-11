https://ria.ru/20220411/mutsenietse-1782908296.html

"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном

"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном - РИА Новости, 11.04.2022

"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном

Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:37

2022-04-11T14:37

шоубиз

знаменитости

агата муцениеце

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155561/25/1555612534_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f300ccc7b8eb4a2500bb274f98be4e15.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед поклонниками.Она отметила, что ее подписчики, в первую очередь, зрители, которым стоит следить за творчеством артистов, а не их личной жизнью.В последнее время бывших супругов все чаще стали видеть вместе – они стараются проводить больше времени со своими детьми. Ранее Агата признавалась, что после скандального развода им с экс-мужем удалось наладить коммуникацию.

https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html

https://ria.ru/20220202/mutsenietse-1770738357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес