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"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220411/mutsenietse-1782908296.html
"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном
"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном - РИА Новости, 11.04.2022
"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном
Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:37
2022-04-11T14:37
шоубиз
знаменитости
агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед поклонниками.Она отметила, что ее подписчики, в первую очередь, зрители, которым стоит следить за творчеством артистов, а не их личной жизнью.В последнее время бывших супругов все чаще стали видеть вместе – они стараются проводить больше времени со своими детьми. Ранее Агата признавалась, что после скандального развода им с экс-мужем удалось наладить коммуникацию.
https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html
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знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес
14:37 11.04.2022
 
"Вы увлеклись": Муцениеце отругала поклонников за слухи о Прилучном

Агата Муцениеце отругала поклонников за слухи о воссоединении с Павлом Прилучным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. По мнению актрисы, она с экс-супругом не должна отчитываться перед поклонниками.

"Вот вас хлебом не корми пообсуждать, кто, с кем, куда и зачем! Ну и, конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! А еще пускаетесь в оскорбления друг друга, доказывая какую-то правду про наши отношения! Разводите какую-то грязь в комментариях! Так вот! Мне кажется, вы увлеклись!" – отчитала поклонников Агата в социальных сетях.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Прилучный и Муцениеце воссоединились на семейном празднике
Она отметила, что ее подписчики, в первую очередь, зрители, которым стоит следить за творчеством артистов, а не их личной жизнью.

"Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время, только настолько, насколько сами того захотим! Поймите это! И перестаньте думать, что вы хоть как-то влияете на жизнь ваших кумиров", – заявила Муцениеце.

В последнее время бывших супругов все чаще стали видеть вместе – они стараются проводить больше времени со своими детьми. Ранее Агата признавалась, что после скандального развода им с экс-мужем удалось наладить коммуникацию.
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