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Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию - РИА Новости, 11.04.2022
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Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию
Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию - РИА Новости, 11.04.2022
Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию
До 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:34
2022-04-11T21:36
здоровье - общество
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. До 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.Все держатели регистрационных удостоверений ведут все поставки препаратов в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Поставки препаратов ведутся все, всеми держателями регистрационных удостоверений",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Он отметил, что тем не менее возникают проблемы, связанные с логистикой.
https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782996372.html
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здоровье - общество, общество, михаил мурашко
21:34 11.04.2022 (обновлено: 21:36 11.04.2022)
 
Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию

Мурашко: до 80% жизненно важных лекарств в той или иной степени локализации отечественные

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. До 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.
Все держатели регистрационных удостоверений ведут все поставки препаратов в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Поставки препаратов ведутся все, всеми держателями регистрационных удостоверений",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что тем не менее возникают проблемы, связанные с логистикой.
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 21:05
На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко
 
Здоровье - ОбществоОбществоМихаил Мурашко
 
 
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