https://ria.ru/20220411/murashko-1782999813.html

Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию

Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию - РИА Новости, 11.04.2022

Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию

До 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:34

2022-04-11T21:34

2022-04-11T21:36

здоровье - общество

общество

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. До 80% препаратов из перечня жизненно важных "с той или иной степенью" локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.Все держатели регистрационных удостоверений ведут все поставки препаратов в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Поставки препаратов ведутся все, всеми держателями регистрационных удостоверений",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Он отметил, что тем не менее возникают проблемы, связанные с логистикой.

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782996372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

здоровье - общество, общество, михаил мурашко