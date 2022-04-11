https://ria.ru/20220411/msp-1782700775.html
МСП.РФ проведет диагностику бизнеса для получения нужных мер поддержки
МСП.РФ проведет диагностику бизнеса для получения нужных мер поддержки - РИА Новости, 11.04.2022
МСП.РФ проведет диагностику бизнеса для получения нужных мер поддержки
Предприниматели получили возможность через личный кабинет цифровой платформы МСП.РФ пройти полную диагностику бизнеса для получения необходимых мер поддержки,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:00
2022-04-11T09:00
2022-04-11T09:42
корпорация мсп
экономика
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Предприниматели получили возможность через личный кабинет цифровой платформы МСП.РФ пройти полную диагностику бизнеса для получения необходимых мер поддержки, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся создателем и оператором платформы.Деятельность компаний-юрлиц будет проанализирована по 44 количественным и качественным показателям, а деятельность индивидуальных предпринимателей – по 25 показателям. Например, предприниматель сможет увидеть задолженность по налогам, по данным ФСПП, получал ли он поддержку и нарушал ли условия оказания этой поддержки. Также будут показаны результаты анализа финансового состояния и деловой активности, говорится в сообщении.Для диагностики автоматически используются данные ФНС, Банка России, МВД, ФССП и других органов власти. По итогам анализа в личный кабинет придут данные диагностики, и с предпринимателем свяжутся специалисты центра "Мой бизнес". Они предложат доступные конкретному предпринимателю региональные меры поддержки и услуги, в том числе - антикризисные.Подавать онлайн-заявки можно через личный кабинет на МСП.РФ. Заполнение займет пару минут: предпринимателю необходимо ответить всего на пять вопросов о своем бизнесе, остальные данные система возьмет автоматически из профиля, сообщают в КМСП.При этом отмечается, что расчет рейтинга бизнеса для малого и среднего бизнеса производится бесплатно. Этот онлайн-сервис ранее был назван предпринимателями в числе приоритетных для интеграции в Цифровую платформу МСП.РФ во время серии встреч с фокус-группами из регионов.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки на портале МСП.РФ предлагают региональные власти.
https://ria.ru/20220405/kreditprodukt-1781911978.html
https://ria.ru/20220330/kanikuly-1780854985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), александр исаевич, андрей белоусов
09:00 11.04.2022 (обновлено: 09:42 11.04.2022)
МСП.РФ проведет диагностику бизнеса для получения нужных мер поддержки
МСП.РФ проведет диагностику бизнеса для получения необходимых мер поддержки
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости.
Предприниматели получили возможность через личный кабинет цифровой платформы МСП.РФ
пройти полную диагностику бизнеса для получения необходимых мер поддержки, сообщает пресс-служба Корпорации МСП, являющейся создателем и оператором платформы.
Деятельность компаний-юрлиц будет проанализирована по 44 количественным и качественным показателям, а деятельность индивидуальных предпринимателей – по 25 показателям. Например, предприниматель сможет увидеть задолженность по налогам, по данным ФСПП, получал ли он поддержку и нарушал ли условия оказания этой поддержки. Также будут показаны результаты анализа финансового состояния и деловой активности, говорится в сообщении.
Для диагностики автоматически используются данные ФНС, Банка России, МВД, ФССП и других органов власти. По итогам анализа в личный кабинет придут данные диагностики, и с предпринимателем свяжутся специалисты центра "Мой бизнес". Они предложат доступные конкретному предпринимателю региональные меры поддержки и услуги, в том числе - антикризисные.
Подавать онлайн-заявки можно через личный кабинет на МСП.РФ. Заполнение займет пару минут: предпринимателю необходимо ответить всего на пять вопросов о своем бизнесе, остальные данные система возьмет автоматически из профиля, сообщают в КМСП.
"Для нас, помимо самого факта оказания поддержки, важно, чтобы этот процесс, как и алгоритм выбора получателей каждой меры, был понятен и прозрачен. Кроме улучшения адресности, наличие у бизнеса фактически экспертного заключения о его состоянии помогает повысить качество и скорость оказания комплексных услуг организациями инфраструктуры поддержки", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
При этом отмечается, что расчет рейтинга бизнеса для малого и среднего бизнеса производится бесплатно. Этот онлайн-сервис ранее был назван предпринимателями в числе приоритетных для интеграции в Цифровую платформу МСП.РФ во время серии встреч с фокус-группами из регионов.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки на портале МСП.РФ предлагают региональные власти.