https://ria.ru/20220411/moldaviya-1782917107.html

В Молдавии отреагировали на получение опросника для вступления в ЕС

В Молдавии отреагировали на получение опросника для вступления в ЕС - РИА Новости, 11.04.2022

В Молдавии отреагировали на получение опросника для вступления в ЕС

Молдавия получила опросник на вступление в ЕС, который покажет, готова ли страна к евроинтеграции и в каких областях властям нужно приложить больше усилий,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:51

2022-04-11T14:51

2022-04-11T14:51

в мире

евросоюз

европарламент

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Молдавия получила опросник на вступление в ЕС, который покажет, готова ли страна к евроинтеграции и в каких областях властям нужно приложить больше усилий, заявил глава МИД республики, вице-премьер Николай Попеску.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС."Ответы, которые мы дадим на вопросы этой анкеты, станут рентгеновским снимком нашей текущей ситуации, покажут, насколько мы готовы присоединиться к Европейскому союзу, и в то же время подскажут, где нам нужно приложить больше усилий. Мы еще раз хотим доказать, что мы страна, где работает демократия, возможны реформы, работают трансформационные процессы и наше европейское будущее необратимо", - написал Попеску в Telegram-канале.По его словам, Молдавию ждет напряженный период работы, поэтому начиная с понедельника учреждения готовы предоставить необходимую информацию в кратчайшие сроки."Мы будем вовлекать в этот процесс не только власти, но и наше гражданское общество, потому что вступление в Евросоюз – это проект всей страны, который направлен на будущее каждого из нас", - подчеркнул Попеску.Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

https://ria.ru/20220228/sandu-1775612096.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, европарламент, молдавия