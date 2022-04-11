В Молдавии отреагировали на получение опросника для вступления в ЕС
Вице-премьер Попеску: опросник для вступления в ЕС покажет готовность Молдавии к процессу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Молдавия получила опросник на вступление в ЕС, который покажет, готова ли страна к евроинтеграции и в каких областях властям нужно приложить больше усилий, заявил глава МИД республики, вице-премьер Николай Попеску.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.
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"Ответы, которые мы дадим на вопросы этой анкеты, станут рентгеновским снимком нашей текущей ситуации, покажут, насколько мы готовы присоединиться к Европейскому союзу, и в то же время подскажут, где нам нужно приложить больше усилий. Мы еще раз хотим доказать, что мы страна, где работает демократия, возможны реформы, работают трансформационные процессы и наше европейское будущее необратимо", - написал Попеску в Telegram-канале.
По его словам, Молдавию ждет напряженный период работы, поэтому начиная с понедельника учреждения готовы предоставить необходимую информацию в кратчайшие сроки.
"Мы будем вовлекать в этот процесс не только власти, но и наше гражданское общество, потому что вступление в Евросоюз – это проект всей страны, который направлен на будущее каждого из нас", - подчеркнул Попеску.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.