https://ria.ru/20220411/mks-1782858828.html
Рогозин: партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции
Рогозин: партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин: партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции
В случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:43
2022-04-11T10:43
2022-04-11T10:43
в мире
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наса
земля
россия
владимир путин
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу", - сказал Рогозин."Конечно же, за рубли", - ответил он на вопрос о валюте оплаты таких услуг.Рогозин уточнил, что если Россия примет решение о сворачивании деятельности на МКС и развертывании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), то она оповестит партнеров в соответствии с заранее прописанными процедурами."Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию", - добавил гендиректор "Роскосмоса".По его словам, создать такие же технические средства, которые Россия использует для поддержания работы станции, "практически невозможно".Кроме того, после 2024 года МКС превратится в "скажем так, устаревающую, тихо умирающую станцию, потому что без России на МКС полноценной работы не будет никогда", подчеркнул Рогозин.Ранее "Роскосмос" направил НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам письменные требования о снятии санкций с госкорпорации.Исходя из полученных ответов, партнеры санкции отменять не собираются, а без этого нормальные отношения не выстроить, отметил Рогозин.По его словам, "Роскосмос" уже доложил правительству свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.Согласно заключенным ранее договоренностям, МКС работает до 2024 года. Также до недавнего времени активно обсуждалась возможность продления эксплуатации станции до 2028 или даже до 2030 года.
https://ria.ru/20220408/kosmos-1782468568.html
https://ria.ru/20220405/kosmos-1781952101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, земля, россия, владимир путин, дмитрий рогозин
Рогозин: партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции
Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю
мы могли бы, думаю, пойти навстречу", - сказал Рогозин.
"Конечно же, за рубли", - ответил он на вопрос о валюте оплаты таких услуг.
Рогозин уточнил, что если Россия
примет решение о сворачивании деятельности на МКС
и развертывании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), то она оповестит партнеров в соответствии с заранее прописанными процедурами.
"Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию", - добавил гендиректор "Роскосмоса
".
По его словам, создать такие же технические средства, которые Россия использует для поддержания работы станции, "практически невозможно".
Кроме того, после 2024 года МКС превратится в "скажем так, устаревающую, тихо умирающую станцию, потому что без России на МКС полноценной работы не будет никогда", подчеркнул Рогозин.
Ранее "Роскосмос" направил НАСА
, европейскому и канадскому космическому агентствам письменные требования о снятии санкций с госкорпорации.
Исходя из полученных ответов, партнеры санкции отменять не собираются, а без этого нормальные отношения не выстроить, отметил Рогозин.
По его словам, "Роскосмос" уже доложил правительству свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту Владимиру Путину
ожидается в ближайшее время.
Согласно заключенным ранее договоренностям, МКС работает до 2024 года. Также до недавнего времени активно обсуждалась возможность продления эксплуатации станции до 2028 или даже до 2030 года.