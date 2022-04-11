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Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС - РИА Новости, 11.04.2022
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Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС
Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС
Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:26
2022-04-11T10:30
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
наса
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства", - сказал Рогозин. Он уточнил, что от России в МКС зависит очень многое: доставка топлива, поддержание орбиты, увод станции от опасных сближений с космическим мусором. По словам, Рогозина, понижение орбиты МКС – не очень быстрый процесс, а подготовка к затоплению станции в заданном участке Мирового океана потребует времени."Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон", - подчеркнул он.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, наса, санкции в отношении россии
10:26 11.04.2022 (обновлено: 10:30 11.04.2022)
 
Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС

Рогозин: Россия выполнит обязательства по МКС, даже если сотрудничество прекратится

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства", - сказал Рогозин. Он уточнил, что от России в МКС зависит очень многое: доставка топлива, поддержание орбиты, увод станции от опасных сближений с космическим мусором. По словам, Рогозина, понижение орбиты МКС – не очень быстрый процесс, а подготовка к затоплению станции в заданном участке Мирового океана потребует времени.
"Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон", - подчеркнул он.
Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинНАСАСанкции в отношении России
 
 
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