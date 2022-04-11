https://ria.ru/20220411/mks-1782854613.html

Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС

Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин пообещал выполнить обязательства России по МКС

Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил в интервью РИА РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:26

2022-04-11T10:26

2022-04-11T10:30

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

наса

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Очевидно, что речь не может идти о каком-то демарше и быстром бегстве России с МКС, у нас есть свои международные обязательства", - сказал Рогозин. Он уточнил, что от России в МКС зависит очень многое: доставка топлива, поддержание орбиты, увод станции от опасных сближений с космическим мусором. По словам, Рогозина, понижение орбиты МКС – не очень быстрый процесс, а подготовка к затоплению станции в заданном участке Мирового океана потребует времени."Над Землей летает 500-тонная конструкция, и во многом от нас зависит, чтобы она неожиданно не приземлилась на Париж или Лондон", - подчеркнул он.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.

https://ria.ru/20220310/uscherb-1777521956.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, наса, санкции в отношении россии