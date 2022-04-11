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Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
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Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине
Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.04.2022
Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине
Спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок, считает российский философ и политолог РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:13
2022-04-11T16:13
россия
украина
сша
нато
владимир путин
вооруженные силы рф
донбасс
александр дугин
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок, считает российский философ и политолог Александр Дугин."Российская армия в настоящее время борется с суверенными державами, которые навязывают однополярный мир. Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь", - приводит слова Дугина Turkiye Gazetesi.По словам философа, по результатам спецоперации будет установлен новый миропорядок."Наш украинский шаг — это вызов однополярному мировому порядку, ориентированному на США и НАТО. Страны НАТО выбрали Украину в качестве базы для удара, и если бы 24 февраля не было военного вмешательства России, атаки на Россию начались бы с украинской территории", - сказал он.Частичный застой на поле и отход войск из Киева и его окрестностей Дугин объяснил "временным положением"."Отход войск, замеченный во многих точках, был чисто тактическим ходом. В настоящее время в армии проведены масштабные ревизии, в том числе командные. Когда армия завершит подготовку, сначала полностью очистят Донбасс… Контроль над определенной частью Донбасса или Украины — это не победа России. Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока Зеленский не сдастся", - полагает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html
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россия
украина
сша
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россия, украина, сша, нато, владимир путин, вооруженные силы рф, донбасс, александр дугин
16:13 11.04.2022
 
Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине

Философ Дугин: по результатам спецоперации на Украине сложится новый миропорядок

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок, считает российский философ и политолог Александр Дугин.
"Российская армия в настоящее время борется с суверенными державами, которые навязывают однополярный мир. Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь", - приводит слова Дугина Turkiye Gazetesi.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 17:00
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
По словам философа, по результатам спецоперации будет установлен новый миропорядок.
"Наш украинский шаг — это вызов однополярному мировому порядку, ориентированному на США и НАТО. Страны НАТО выбрали Украину в качестве базы для удара, и если бы 24 февраля не было военного вмешательства России, атаки на Россию начались бы с украинской территории", - сказал он.
Частичный застой на поле и отход войск из Киева и его окрестностей Дугин объяснил "временным положением".
"Отход войск, замеченный во многих точках, был чисто тактическим ходом. В настоящее время в армии проведены масштабные ревизии, в том числе командные. Когда армия завершит подготовку, сначала полностью очистят Донбасс… Контроль над определенной частью Донбасса или Украины — это не победа России. Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока Зеленский не сдастся", - полагает он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 15:33
Daily Telegraph: Россия похоронила западный миропорядок
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаСШАНАТОВладимир ПутинВооруженные силы РФДонбассАлександр Дугин
 
 
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