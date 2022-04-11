https://ria.ru/20220411/miroporyadok-1782934426.html

Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине

Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

Дугин: новый миропорядок сложится по результатам спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок, считает российский философ и политолог РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:13

2022-04-11T16:13

2022-04-11T16:13

россия

украина

сша

нато

владимир путин

вооруженные силы рф

донбасс

александр дугин

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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок, считает российский философ и политолог Александр Дугин."Российская армия в настоящее время борется с суверенными державами, которые навязывают однополярный мир. Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь", - приводит слова Дугина Turkiye Gazetesi.По словам философа, по результатам спецоперации будет установлен новый миропорядок."Наш украинский шаг — это вызов однополярному мировому порядку, ориентированному на США и НАТО. Страны НАТО выбрали Украину в качестве базы для удара, и если бы 24 февраля не было военного вмешательства России, атаки на Россию начались бы с украинской территории", - сказал он.Частичный застой на поле и отход войск из Киева и его окрестностей Дугин объяснил "временным положением"."Отход войск, замеченный во многих точках, был чисто тактическим ходом. В настоящее время в армии проведены масштабные ревизии, в том числе командные. Когда армия завершит подготовку, сначала полностью очистят Донбасс… Контроль над определенной частью Донбасса или Украины — это не победа России. Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока Зеленский не сдастся", - полагает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html

https://ria.ru/20220223/miroporyadok-1774544071.html

россия

украина

сша

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, сша, нато, владимир путин, вооруженные силы рф, донбасс, александр дугин