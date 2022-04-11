https://ria.ru/20220411/mir-1782991286.html

Киев не хотел искать мира в Донбассе, заявил экс-депутат Рады Ржавский

Киев не хотел искать мира в Донбассе, заявил экс-депутат Рады Ржавский - РИА Новости, 11.04.2022

Киев не хотел искать мира в Донбассе, заявил экс-депутат Рады Ржавский

Киевская власть во главе с экс-председателем Верховной Рады Александром Турчиновым в мае 2014 года демонстративно не собиралась искать мир в Донбассе и идти на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:23

2022-04-11T20:23

2022-04-11T20:23

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевская власть во главе с экс-председателем Верховной Рады Александром Турчиновым в мае 2014 года демонстративно не собиралась искать мир в Донбассе и идти на компромисс с будущим первым главой Донецкой народной республики Александром Захарченко, заявлял российским военным экс-депутат Рады и бывший-кандидат на пост президента Украины, известный предприниматель Александр Ржавский.В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись беседы с ним российских военнослужащих 30 марта, перед уходом из Бучи. Разговор шел в спокойном, доверительном тоне. В украинских СМИ и социальных сетях 7 апреля появилась информация, что Ржавский якобы с 4 марта перестал выходить на связь и что 27 марта он якобы был "застрелен российскими оккупантами".Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, как в конце весны 2014 года предпринимал усилия для установления мира в Донбассе, где киевский режим уже вел карательную операцию. "Я встречался с Захарченко 21 мая. Захарченко еще не был главой (Донецкой народной) республики… Я говорю ему: "А почему ты не идешь?". А он отвечает, что нет закона об амнистии, и его арестуют немедленно", - говорил Ржавский.По словам Ржавского, никто в Киеве тогда с Захарченко не встречался, хотя тот уже "поднимался, шел на должность" главы ДНР. "Я говорил (Захарченко): "Я поговорю". Я пришел к Турчинову… Вышел какой-то клоун, потом третий, пятый, десятый. Говорю: "Слушайте, ребята, ну ключи у нас. Давайте примем это, завтра ставим границы. Пацаны будут знать, что они защищены. А потом будем разбираться... А они стеклянные глаза включили и говорят: "Мы не рассматриваем это все", - вспоминал Ржавский."И я тогда понял. Я же создал там комитет, пригласил все политические силы, всех воюющих-невоюющих, говорю – давайте, ребята, так сделаем. А они смотрят стеклянными глазами", - добавлял он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, донецкая народная республика, украина