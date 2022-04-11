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Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке - РИА Новости, 11.04.2022
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Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке
Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке - РИА Новости, 11.04.2022
Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке
Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:55
2022-04-11T23:29
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.В Минтруде уточнили, что предусматривается возможность обращения за услугами в электронном виде через портал "Работа России". В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не нужно.Мероприятия по социальной адаптации могут проводиться как очно, так и дистанционно, индивидуально или в группе, рассказали в Минтруде. Согласно стандарту, сотрудники центра занятости проведут тестирование, разработают и согласуют с гражданином индивидуальный план, который поможет быстрее найти себя на рынке труда.Карьерные консультанты также подготовят рекомендации для принятия гражданином решения о целесообразности осуществления им предпринимательской деятельности. В услугу включены подготовка бизнес-плана, получение навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и до 25 апреля доложить о мерах допподдержки.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
22:55 11.04.2022 (обновлено: 23:29 11.04.2022)
 
Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке

Минтруд разработал стандарты по социальной адаптации безработных на рынке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Минтруд разработал новые стандарты работы центров занятости по социальной социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, содействию началу их предпринимательской деятельности, а также обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и незанятых граждан пенсионного возраста, которые хотели бы трудоустроиться", - говорится в сообщении.
В Минтруде уточнили, что предусматривается возможность обращения за услугами в электронном виде через портал "Работа России". В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не нужно.
Мероприятия по социальной адаптации могут проводиться как очно, так и дистанционно, индивидуально или в группе, рассказали в Минтруде. Согласно стандарту, сотрудники центра занятости проведут тестирование, разработают и согласуют с гражданином индивидуальный план, который поможет быстрее найти себя на рынке труда.
Карьерные консультанты также подготовят рекомендации для принятия гражданином решения о целесообразности осуществления им предпринимательской деятельности. В услугу включены подготовка бизнес-плана, получение навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и до 25 апреля доложить о мерах допподдержки.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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