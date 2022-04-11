https://ria.ru/20220411/mintrud-1783005802.html

Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке

Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке - РИА Новости, 11.04.2022

Минтруд разработал стандарты по соцадаптации безработных на рынке

Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:55

2022-04-11T22:55

2022-04-11T23:29

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.В Минтруде уточнили, что предусматривается возможность обращения за услугами в электронном виде через портал "Работа России". В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не нужно.Мероприятия по социальной адаптации могут проводиться как очно, так и дистанционно, индивидуально или в группе, рассказали в Минтруде. Согласно стандарту, сотрудники центра занятости проведут тестирование, разработают и согласуют с гражданином индивидуальный план, который поможет быстрее найти себя на рынке труда.Карьерные консультанты также подготовят рекомендации для принятия гражданином решения о целесообразности осуществления им предпринимательской деятельности. В услугу включены подготовка бизнес-плана, получение навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства.Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил принять меры по дополнительной поддержке граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных безработными, и до 25 апреля доложить о мерах допподдержки.

https://ria.ru/20220409/bezrabotitsa-1782670479.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)