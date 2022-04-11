https://ria.ru/20220411/minoborony-1782985331.html

ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки

ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки - РИА Новости, 11.04.2022

ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки

Российская боевая авиация уничтожила в течение дня 42 военных объекта Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:49

2022-04-11T19:49

2022-04-11T19:58

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украина

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила в течение дня 42 военных объекта Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия