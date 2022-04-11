https://ria.ru/20220411/minoborony-1782985331.html
ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки
ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки - РИА Новости, 11.04.2022
ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки
Российская боевая авиация уничтожила в течение дня 42 военных объекта Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:49
2022-04-11T19:49
2022-04-11T19:58
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила в течение дня 42 военных объекта Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия
19:49 11.04.2022 (обновлено: 19:58 11.04.2022)
ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки
Минобороны: ВС России поразили 42 военных объекта Украины за сутки