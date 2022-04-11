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МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
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МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции
Россия даст соответствующий ответ на действия Франции в отношении дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:30
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в мире
франция
россия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на действия Франции в отношении дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Французский МИД сообщил, что шесть российских дипломатов объявлены персонами нон грата во Франции."Россия даст соответствующий ответ", - указала она.
https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
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в мире, франция, россия
21:30 11.04.2022
 
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции

Захарова: Россия ответит на высылку Францией шестерых дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на действия Франции в отношении дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Французский МИД сообщил, что шесть российских дипломатов объявлены персонами нон грата во Франции.
"Россия даст соответствующий ответ", - указала она.
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:58
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
 
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