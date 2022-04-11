https://ria.ru/20220411/mid-1782999491.html
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции
Россия даст соответствующий ответ на действия Франции в отношении дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:30
2022-04-11T21:30
2022-04-11T21:30
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франция
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на действия Франции в отношении дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Французский МИД сообщил, что шесть российских дипломатов объявлены персонами нон грата во Франции."Россия даст соответствующий ответ", - указала она.
https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Франции
Захарова: Россия ответит на высылку Францией шестерых дипломатов