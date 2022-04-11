https://ria.ru/20220411/mi-24-1782852278.html

Российские военные сбили украинский Ми-24 в Херсонской области

Российские военные сбили украинский Ми-24 в Херсонской области - РИА Новости, 11.04.2022

Российские военные сбили украинский Ми-24 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:14

2022-04-11T10:14

2022-04-11T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

ми-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", - рассказал генерал.По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ми-24, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков