10:14 11.04.2022 (обновлено: 10:20 11.04.2022)
Российские военные сбили украинский Ми-24 в Херсонской области
Российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-24 в Херсонской области
Уничтоженная украинская бронетехника
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", - рассказал генерал.
По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", - рассказал генерал.
По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.